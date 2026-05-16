Первые показы прошли в летнем кинотеатре на Северном речном вокзале

22 апреля появилась информация о том, что российские картины начали показывать в кинотеатрах Сиднея, Брисбена, Перта и Канберры. Сеансы проходят в небольших залах, рассчитанных примерно на 50 мест, но билеты раскупают за несколько дней. При этом фильмы смотрят не только русскоязычные, но местные жители.