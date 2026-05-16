Власти индийского штата решили платить семьям за рождение детей

Правительство индийского штата Андхра-Прадеш предложило ввести денежные выплаты семьям за рождение второго и последующих детей. С инициативой выступил глава региона Чандрабабу Найду.
Согласно предложению, семьи смогут получить 25 тысяч рупий за второго ребенка, 30 тысяч за третьего и 40 тысяч рупий за четвертого. В пересчете суммы составляют примерно от 260 до 416 долларов.
Инициативу прокомментировал старший научный сотрудник Институт стран Азии и Африки МГУ Илья Спектор. По его мнению, сами разговоры о стимулировании рождения третьего и четвертого ребенка показывают масштаб демографических изменений в регионе.
Эксперт отметил, что уровень рождаемости в Андхра-Прадеш сейчас составляет около 1,5 ребенка на женщину, а в ряде соседних штатов показатели еще ниже. При этом предложенные выплаты, по его оценке, вряд ли способны серьезно повлиять на решение семей о рождении детей.
Спектор также напомнил, что несколько десятилетий назад власти Индии проводили жесткую политику ограничения рождаемости, включая массовые кампании стерилизации мужчин. Он подчеркнул, что нынешние демографические проблемы развиваются в противоположном направлении.
Индира Ганди, имя которой связывают с масштабными программами контроля рождаемости в XX веке, вряд ли могла представить подобный сценарий, считает эксперт.
В последние годы власти ряда азиатских стран все чаще обсуждают меры поддержки семей на фоне снижения рождаемости и старения населения. Аналогичные программы финансового стимулирования ранее вводились в Китае, Южной Корее и Японии, где демографический спад стал одной из ключевых социальных и экономических проблем.
