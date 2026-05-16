Пенсионерка из Бишкека сбежала в Москву, чтобы прогуляться по городу молодости

В Бишкеке 78‑летняя Джанылбубу Мамбеталиева решила отправиться в Москву, чтобы вновь прогуляться по улицам своей молодости. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Источник: Life.ru

Рано утром 14 мая пенсионерка ушла из дома, но к вечеру не вернулась и перестала выходить на связь. Родные начали искать её и выяснили, что она могла пересечь границу с Казахстаном по земле, хотя билет до Москвы так и не использовала.

Очевидцы сообщили семье, что видели Джанылбубу на границе с Казахстаном. Родные опасаются за её безопасность и пытаются разыскать женщину, чтобы предотвратить возможные неприятности.

По словам родственников, это уже не первая попытка бабушки «вернуться в городок»: ранее её неоднократно снимали с рейсов в Москву, в последний раз — всего пару недель назад.

