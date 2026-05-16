Словенский музыкант побил рекорд Гиннесса по непрерывной игре на аккордеоне

БЕЛГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Словенский музыкант Роберт Готер побил мировой рекорд по продолжительности непрерывной игры на аккордеоне, играв 81 час. Теперь его достижение должны внести в Книгу рекордов Гиннесса, сообщил портал Siol.
Музыкант выступал на сцене в городе Веленье, он начал игру в среду. Для него оборудовали специальный шатер от непогоды и утеплили его газовыми горелками. Мероприятие транслировалось онлайн. Готер отметил победу исполнением популярной песни в фольклорном стиле.
Предыдущий рекорд Гиннесса по непрерывной игре на аккордеоне принадлежал гражданке Франции, игравшей более 80 часов. Достижение было зафиксировано в 2024 году.
Готер профессионально занимается музыкой с 1994 года. Он открыл собственную школу игры на аккордеоне.
Аккордеон является самым популярным в Словении инструментом для сопровождения народных песен. Впервые он получил здесь распространение во второй половине XIX века. С середины XX столетия музыканты с аккордеонами стали классическим атрибутом свадеб, фестивалей, и других праздничных мероприятий, особенно в сельской местности.