Словенский музыкант побил рекорд Гиннесса по непрерывной игре на аккордеоне

Аккордеон является самым популярным в Словении инструментом для сопровождения народных песен. Впервые он получил здесь распространение во второй половине XIX века. С середины XX столетия музыканты с аккордеонами стали классическим атрибутом свадеб, фестивалей, и других праздничных мероприятий, особенно в сельской местности.