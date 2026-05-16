В Минске женщина умерла в метро на станции «Юбилейная площадь»

В минском метро умерла женщина, сообщило агентство «Минск-Новости».
О трагедии стало известно 16 мая. Изначально в сети появилось видео со станции метро «Юбилейная площадь», как медики оказывают экстренную помощь пассажирке.
Позже выяснилось, что 79 летней пассажирке метро внезапно стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь.
— Врачи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти женщину не удалось, — рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Уже установлено, что смерть пенсионерки не носит криминальный характер. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Похожий трагический случай произошел в минском метро в начале недели, мужчина умер на платформе станции метро «Площадь Якуба Коласа».
