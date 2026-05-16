В деле об убийстве криптотрейдера Новака раскрыли трюк с «Лабутенами»

Подозреваемые в убийстве над криптотрейдером Романом Новаком и его женой Анной в ОАЭ использовали психологический прием, чтобы заманить пару на виллу. Об этом ИС «Вести» заявил свидетель по делу об убийстве Алексей.
По его словам, через чат-бот его наняли для покупки вещей «для криминального видеоблога». В числе покупок были дорогие женские туфли, за которые он заплатил более $1 тыс. Алексей уточнил, что, по замыслу организаторов, обувь должна была находиться в доме, чтобы создать видимость присутствия женщины и, как отметил руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел главка СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков, снизить настороженность потерпевших при входе на виллу.
Яшков также подтвердил, что следствие рассматривает этот эпизод как часть психологического трюка, использованного злоумышленниками.
«Мы все думали: зачем покупали эти “Лабутены”? А их нужно было поставить, когда заходят Новак с женой на виллу, и они должны были увидеть, что в вилле кто-то есть, стоят дорогие туфли женские. Чтобы немножко это их расслабило, что где-то на вилле сейчас находится некая девушка с дорогой обувью. Чтобы они не напрягались», — сказал он.
Преступники изначально планировали убить предпринимателя на берегу Сиамского залива в Таиланде, рассказал ИС «Вести» руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков. «Сначала был вообще план простой, что Новака похищают, убивают, закапывают. Точнее, не закапывают, а выкидывают его тело в океан, и берут его тапочки с полотенцем и на пляже оставляют, как будто бы он пошел поплавать и утонул», — сообщил он.
2 октября 2025 года супруги отправились на встречу с «инвесторами» в городе Хаттее, после чего пересели в другой автомобиль и перестали выходить на связь. Их тела обнаружили в начале декабря в пустыне. Останки супругов были помещены в полиэтиленовые мешки с химическими растворителями.
Новак — уроженец Санкт-Петербурга, владел приложением для быстрых криптопереводов Fintopio. Он организовал бизнес в 2023 году в ОАЭ. До этого развивал несколько проектов, в частности криптокошелек Transcrypt и проект «Спорт в народ», посвященный фитнесу и правильному питанию.
В ноябре 2020 года он был приговорен к шести годам лишения свободы за мошенничество. Суд установил, что он разработал план хищения $100 тыс. у совладельца и инвестора проекта «Спорт в народ». В России у бизнесмена также остались долги на 7 млн руб. В отношении Новака возбуждено девять исполнительных производств, из них шесть прекращены из-за отсутствия у бизнесмена имущества.
По делу о похищении и убийстве задержаны семь человек.
