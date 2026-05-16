Археологи предполагают, что нашли в Перми могилу учёного Александра Генкеля

Раскопки ведутся на месте бывшего Архиерейского кладбища.

Могила, принадлежащая предположительно пермскому учёному-биологу Александру Генкелю, обнаружена «Камской археологической экспедицией», сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Место захоронения Генкеля возле Спасо-Преображенского собора археологи пермского университета определили в ходе поиска могил священномучеников времён Гражданской войны. По словам руководителя «Камской археологической экспедиции» ПГНИУ Михаила Перескокова, в первом «архиерейском» ряду захоронений не предполагалось найти никого, кроме священнослужителей. Раскопки ведутся по просьбе Пермской епархии РПЦ.

«Бережно относимся к сохранению исторического наследия этого места. Создаём комиссию с представителями экспертного сообщества, чтобы определить дальнейший порядок действий. Важно, чтобы память о священнослужителях и известных людях края была увековечена. Все работы проведем в соответствии с требованиями законодательства и обязательными научными исследованиями», — рассказал глава региона.

Александр Генкель умер и был похоронен в 1927 году. Он — основатель ботанического сада пермского университета. В 1916—1927 годах возглавлял кафедру морфологии и систематики растений.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Архиерейском квартале Перми нашли фундамент ограды старинного кладбища.