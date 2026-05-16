Слухи о болезни и дом в Подмосковье: куда пропала и как живет Регина Дубовицкая

Советская и российская телеведущая Регина Дубовицкая долгое время была звездой экранов благодаря юмористической программе «Аншлаг». Теперь передача практически не выходит в эфир, а сама Дубовицкая живет уединенной жизнью. Куда пропала телеведущая — в материале «Вечерней Москвы».
Чем известна Регина Дубовицкая.
Регина Дубовицкая родилась 31 декабря 1943 года в городе Шадринск Курганской области. Детство будущей телеведущей прошло в Молдавии, а в старших классах она вместе с семьей переехала в Кострому. После девятого класса Дубовицкая выразила твердое желание стать журналистом и устроилась работать в газету «Костромская правда», а затем стала работать на радио.
После окончания вуза Дубовицкая устроилась работать младшим редактором по письмам отдела сатиры и юмора на Всесоюзном радио. Там она проработала несколько лет, а потом стала редактором радиопрограммы «С добрым утром!». Именно на этом проекте она познакомилась с большим количеством будущих артистов «Аншлага».
Из-за отсутствия опыта и связей Дубовицкая не могла приглашать на шоу известных артистов, поэтому она решила сосредоточиться на поисках молодых и малоизвестных, но ярких юмористов. Первым из них стал Владимир Винокур, а затем — Ефим Шифрин и Михаил Евдокимов.
Популярность программы и авторитет Дубовицкой начали расти, поэтому в 1987 году она решает перейти на телевидение и создать собственное юмористическое шоу — «Аншлаг». В нем ей удалось собрать лучших юмористов страны: Евгения Петросяна, Елену Степаненко, Владимира Винокура, Юрия Гальцева, братьев Пономаренко, Клару Новикову и многих других. Сама Дубовицкая выступала в программе в качестве ведущей. В свое время «Аншлаг» был единственной юмористической передачей такого масштаба в стране.
Пика популярности «Аншлаг» достиг во второй половине 1990-х и первой половине 2000-х годов. Затем рейтинги шоу начали постепенно снижаться — часть аудитории начали забирать новые юмористические передачи. Выпуски стали выходить все реже, однако Дубовицкая до сих пор отказывается полностью закрывать передачу.
Слухи о болезни.
Теперь же артистка редко появляется на светских мероприятиях. Последние годы она предпочитает больше времени проводить с семьей. Редкие фотографии телеведущей сразу же провоцируют слухи о проблемах со здоровьем у Дубовицкой.
Например, в 2017 году телеведущая появилась на похоронах юмориста Михаила Задорнова: она выглядела осунувшейся, к тому же на ней не было макияжа. Многие посчитали, что она страдает от онкологии. Однако Дубовицкая позднее опровергла слухи и заявила, что сильно переживала из-за болезни и смерти комика, и ей тогда было не до макияжа и своего внешнего вида.
В СМИ часто пишут и о других «болезнях» Дубовицкой — журналисты подозревали у нее подагрический или ревматоидный артрит, однако и эти слухи она тоже опровергала.
— Знаете, что меня убило совершенно? Под каждым текстом о моей болезни висит баннер с названием лекарства, которым якобы надо лечиться, и адрес аптеки, где его можно купить. Это же реклама чистой воды! Аферисты наживаются! — высказывалась телеведущая.
В апреле 2026 года коллега Дубовицкой Елена Воробей поделилась совместным фото с телеведущей. На снимке 82-летняя Дубовицкая улыбается, но в комментариях многие пользователи заметили, что она выглядит уставшей и исхудавшей.
Как сейчас живет Дубовицкая.
В июле 2020 года Дубовицкая пожаловалась, что ее пенсия составляет всего 16 тысяч рублей. Она отметила, что счастлива продолжать работать, так как не смогла бы прожить на такие выплаты.
В 2022 году многие развлекательные программы, в числе которых оказался и «Аншлаг», практически исчезли из телеэфира. За четыре года «Аншлаг» так и не вернулся полноценно в эфирную сетку. За это время вышло всего около 10 выпусков программы. Несмотря на это, Дубовицкая все равно продолжает работать над созданием новых.
Дубовицкая ведет уединенный образ жизни: она живет со своим мужем Юрием Айвазяном в столичной квартире, а каждое лето уезжает в двухэтажный дом в Подмосковье. Эту дачу телеведущая купила более 25 лет назад. Артистка рассказывала, что сама подбирала все предметы интерьера, а сам дом имеет сложную архитектурную конфигурацию — все комнаты в нем многоугольной формы, а не прямоугольной.
По информации СМИ, с дочерью у Дубовицкой сложились сложные отношения. Сама телеведущая признавалась, что в молодости не смогла дать ей достаточного количества внимания и материнской теплоты.
