Орбан хочет отдать свое выходное пособие на 107 тысяч евро детдому в Закарпатье

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует пожертвовать свое выходное пособие на 107 тысяч евро детскому дому в Закарпатской области Украины. Об этом политик написал в социальных сетях.
«Я жертвую причитающееся мне выходное пособие детскому дому “Добрый самаритянин”, который содержится Закарпатской реформатской церковью», — сообщил Орбан.
Отмечается, что ранее другие члены прошлого венгерского правительства, как и экс-премьер, приняли решение передать свои выходные пособия детдому. В заявлении Орбан также раскритиковал действующего премьер-министра Петера Мадьяра за обвинения в «разграблении страны». Политик назвал его слова чушью, отметив достижения своего правительства за последние несколько лет.
Ранее KP.RU сообщал, что Петер Мадьяр активно препятствует получению Орбаном выходного пособия. По словам нового премьера республики, за последние годы правления экс-премьера якобы были зафиксированы финансовые махинации, навредившие стране.