Орбан хочет отдать свое выходное пособие на 107 тысяч евро детдому в Закарпатье

Орбан и члены его правительства решили передать выходные пособия детдому «Добрый самаритянин» в Закарпатской области Украины.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует пожертвовать свое выходное пособие на 107 тысяч евро детскому дому в Закарпатской области Украины. Об этом политик написал в социальных сетях.

«Я жертвую причитающееся мне выходное пособие детскому дому “Добрый самаритянин”, который содержится Закарпатской реформатской церковью», — сообщил Орбан.

Отмечается, что ранее другие члены прошлого венгерского правительства, как и экс-премьер, приняли решение передать свои выходные пособия детдому. В заявлении Орбан также раскритиковал действующего премьер-министра Петера Мадьяра за обвинения в «разграблении страны». Политик назвал его слова чушью, отметив достижения своего правительства за последние несколько лет.

Ранее KP.RU сообщал, что Петер Мадьяр активно препятствует получению Орбаном выходного пособия. По словам нового премьера республики, за последние годы правления экс-премьера якобы были зафиксированы финансовые махинации, навредившие стране.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше