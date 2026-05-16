Орбан хочет отдать свое выходное пособие на 107 тысяч евро детдому в Закарпатье

Отмечается, что ранее другие члены прошлого венгерского правительства, как и экс-премьер, приняли решение передать свои выходные пособия детдому. В заявлении Орбан также раскритиковал действующего премьер-министра Петера Мадьяра за обвинения в «разграблении страны». Политик назвал его слова чушью, отметив достижения своего правительства за последние несколько лет.