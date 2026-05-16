Власти Германии подтвердили смерть горбатого кита Тимми

Датские экологи установили, что мертвый горбатый кит, которого нашли у датского острова Анхольт, является китом Тимми, ранее спасенным в Балтийском море у берегов Германии. Об этом стало известно в субботу, 16 мая, из заявления Министерства окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.
— Эксперты датского агентства по охране природы однозначно установили, что мертвый горбатый кит, выбросившийся на берег у острова Анхольт, является тем самым животным, которое ранее застревало у берегов Шлезвиг-Гольштейна и Мекленбург-Передней Померании, — говорится в заявлении.
Представители министерства уточнили, что у мертвого кита обнаружили трекер, который ранее находили немецкие спасатели. По данным ведомства, на данный момент устройство находится в распоряжении правительства Дании, передает РИА Новости.
1 апреля стало известно, что операцию по спасению кита Тимми в Балтийском море приостановили. Тогда правительство Германии приняло решение оставить ослабевшее животное умирать на мелководье.
Позднее инициативная группа, в которую вошли миллионеры Карин Вальтер-Моммерт и Вальтер Гунц, добилась разрешения на новую спасательную операцию. 20 апреля, после почти трех недель пребывания на мелководье Балтийского моря, кит Тимми смог освободиться.