Власти Германии подтвердили смерть горбатого кита Тимми

Датские экологи установили, что мертвый горбатый кит, которого нашли у датского острова Анхольт, является китом Тимми, ранее спасенным в Балтийском море у берегов Германии. Об этом стало известно в субботу, 16 мая, из заявления Министерства окружающей среды немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.