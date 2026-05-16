Актриса Стася Милославская вышла замуж за футболиста Егора Ушакова

31-летняя актриса Стася Милославская и 23-летний футболист Егор Ушаков поженились. Церемония прошла 16 мая в Московском областном дворце бракосочетания № 2, пишет Voice.
Торжество решили сделать камерным — в загсе присутствовали только родственники и близкие друзья пары. Милославская выбрала белое мини-платье с фатой, Ушаков — чёрный смокинг с белой рубашкой. После регистрации праздник продолжился в одном из особняков в центре Москвы.
Познакомились будущие супруги через соцсети, Егор написал Стасе сообщение.
«Увидела от него сообщение — в этот же день пошли гулять. Так что, получается, дала шанс тому самому парню из директа», — рассказывала актриса.
В мае 2025 года на концерте Валерия Меладзе в Турции Ушаков сделал предложение. Он спел песню «Актриса», затем позвал Милославскую на сцену, встал на колено и сказал: «Стась, я не буду многословен! Я люблю тебя!» Девушка согласилась.
Близкая подруга невесты, актриса Анфиса Черных, в интервью призналась, что сначала сомневалась в избраннике — Егор младше Стаси на восемь лет. Но после знакомства изменила мнение: «Я таких светлых людей давно не видела. Он добрый, заботливый, настоящий мужчина».
До встречи с Ушаковым Милославская несколько лет состояла в отношениях с Александром Петровым, с которым познакомилась на съёмках фильма «Стрельцов». Однако актёр в итоге женился на Виктории Антоновой.