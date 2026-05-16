Историки раскрыли имя участника первого киносеанса в России

Историки установили имя киномеханика, обслуживавшего первый киносеанс в Российской империи 4 мая 1896 года. Как сообщил ТАСС историк кино Алексей Дунаевский, им оказался 18-летний француз Франсис Дублие.
Первый кинопоказ в России состоялся в театре «Аквариум» в Санкт-Петербург. Сейчас на этом месте располагается киностудия Ленфильм. Сеанс прошел спустя примерно полгода после первого публичного кинопоказа братьев Люмьер в Париж.
По словам историка, на протяжении десятилетий исследователи называли только организаторов первых кинопоказов, тогда как имена киномехаников оставались неизвестными. Для установления личности Дублие авторам пришлось изучать французские архивы и материалы Института Люмьер в Лионе.
Организатором первого кинопоказа в России был Рауль Гюнсбург, который также возглавлял Оперу Монте-Карло. Именно он привез синематограф в Петербург в 1896 году.
Историки также установили имя человека, показывавшего кино императору Николай II. По данным исследователей, у киноаппарата находился французский оператор Александр Промио, работавший вместе с братьями Люмьер.
Кроме того, Дунаевский сообщил, что документальную хронику коронации Николая II в Москве в мае 1896 года снимали Франсис Дублие и Шарль Муассон. Эта съемка считается первым кинорепортажем в истории России.
Фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда», который показывали на первых киносеансах в Париже и Петербурге, стал одной из самых известных лент раннего кинематографа. Историки отмечают, что именно французские специалисты сыграли ключевую роль в появлении киноиндустрии в Российской империи на рубеже XIX и XX веков.
