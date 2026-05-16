МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что студенческие годы были задорными и счастливыми, и вспомнил, как студенты Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова проводили в странах своей специализации по году и возвращались оттуда наполненными их традициями.
В этом году ИСАА исполнилось 70 лет. В число его известных выпускников входят Песков и основатель ЛДПР Владимир Жириновский.
«Всегда студенты, я помню, еще в советское время ездили на практику. Большинство студентов проводили по году в странах своей специализации и потом, возвращаясь оттуда, наполнялись какими-то традициями», — сказал Песков ИС «Вести».
Он отметил, что это создавало особую атмосферу, а его студенческие годы запомнились как задорное время, период зубрежки, недопущения к экзаменам и несданных зачетов.
«Это счастливые студенческие времена», — добавил Песков.