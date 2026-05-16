Музыкант из Словении побил мировой рекорд по непрерывной игре на аккордеоне

Музыкант из Словении Роберт Готер побил мировой рекорд по непрерывной игре на аккордеоне. Как сообщает портал Siol, мужчина будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса за игру на музыкальном инструменте в течение 81 часа.
Продолжительное выступление артиста проходило в городе Веленье. Готер начал играть в среду, 13 мая, а все мероприятие фиксировалось на онлайн-трансляции. Для музыканта был установлен специальный шатер, защищающий его от непогоды в течение трех дней. После того, как Готер побил мировой рекорд, он исполнил популярную композицию в фольклорном стиле.
Предыдущий рекорд по непрерывной игре на аккордеоне принадлежит француженке Кристель де Франческе, которая играла почти 81 час.
Предыдущий рекорд по непрерывной игре на аккордеоне принадлежит француженке Кристель де Франческе, которая играла почти 81 час.