Музыкант из Словении побил мировой рекорд по непрерывной игре на аккордеоне

Словенский музыкант побил мировой рекорд, непрерывно играя на аккордеоне в течение 81 часа.

Источник: Комсомольская правда

Музыкант из Словении Роберт Готер побил мировой рекорд по непрерывной игре на аккордеоне. Как сообщает портал Siol, мужчина будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса за игру на музыкальном инструменте в течение 81 часа.

Продолжительное выступление артиста проходило в городе Веленье. Готер начал играть в среду, 13 мая, а все мероприятие фиксировалось на онлайн-трансляции. Для музыканта был установлен специальный шатер, защищающий его от непогоды в течение трех дней. После того, как Готер побил мировой рекорд, он исполнил популярную композицию в фольклорном стиле.

Предыдущий рекорд по непрерывной игре на аккордеоне принадлежит француженке Кристель де Франческе, которая играла почти 81 час.

Ранее KP.RU сообщал, что в Лондоне группа из 100 итальянских шеф-поваров побила мировой рекорд по длине тирамису. Кондитеры приготовили огромный десерт, длина которого составила 440,6 метров.