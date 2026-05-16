Музыкант из Словении побил мировой рекорд по непрерывной игре на аккордеоне

Продолжительное выступление артиста проходило в городе Веленье. Готер начал играть в среду, 13 мая, а все мероприятие фиксировалось на онлайн-трансляции. Для музыканта был установлен специальный шатер, защищающий его от непогоды в течение трех дней. После того, как Готер побил мировой рекорд, он исполнил популярную композицию в фольклорном стиле.