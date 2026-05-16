В Перми на месте бывшего зоопарка нашли могилу основателя Ботанического сада

В Перми археологи ведут раскопки на территории Архиерейского подворья, на месте, где располагался старый зоопарк. После освобождения территории здесь планируется создать зону отдыха с Яблоневым садом и построить часовню в память о выдающихся горожанах, погребённых в этом месте. С конца XVIII века на кладбище обрели вечный покой более 500 именитых пермяков.