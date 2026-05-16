Экс‑глава МИД Румынии призвал восстановить сотрудничество с Россией, Китаем и Турцией

Модернизация и демократизация страны невозможны без нормализации отношений с ключевыми партнёрами.

Источник: Клопс.ru

Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга призвал власти страны возобновить сотрудничество с Россией, Китаем и Турцией. Его заявление опубликовано на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости и охлаждения отношений между Бухарестом и Москвой, пишет РИА Новости в субботу, 16 мая.

По словам политика, реальные демократические процессы невозможны в условиях внешней конфронтации. «Если нынешние руководители Румынии действительно хотят демократию в стране, то должны понимать, что демократия реализуется в международном сотрудничестве, а не во враждебности, независимо в каком направлении. Необходимо нормализовать отношения с Китаем, Россией, Турцией как неотъемлемое условие демократизации, модернизации и благосостояния Румынии», — сказал Марга.

Экс‑глава МИД подчеркнул, что восстановление диалога с крупными геополитическими игроками — важный элемент как внутренних реформ, так и экономической стабильности. Он отметил, что нынешний курс Бухареста на поддержку санкционной политики ЕС и НАТО и сокращение контактов с Россией, по мнению ряда экспертов, негативно отражается на румынской экономике.

Андрей Марга занимал пост министра иностранных дел в 2012 году, а также возглавлял министерство образования в 1997—2000 годах.

