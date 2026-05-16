Россиянам напомнили о праве уйти на удаленку

Россияне имеют права перейти на удаленную работу во время аномально жаркой погоды, однако, только после согласования с руководством. Об этом рассказал изданию «Абзац» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
— Право зафиксировано в законе: это называется удаленная занятость, когда сотрудник определенное время работает на дистанте, оставаясь с руководителем на связи. Если такой пункт предусмотрен трудовым соглашением или коллективным договором, то никаких проблем возникнуть не должно, — подчеркнул депутат.
Он также напомнил, что работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам комфортное нахождение на рабочем месте, в том числе, создать комфортный температурный режим.
KP.RU сообщил, что, если дистанционная работа прямо закреплена в трудовом договоре, то для отмены такого режима требуется изменение условий трудового договора по соглашению сторон. Нередко в договор включают комбинированный формат, когда удаленная работа сменяется нахождением на рабочем месте. В этом случае руководитель вправе сам установить дни присутствия в офисе для работника.