Единство поколений ветеранов, продемонстрированное на Красной площади в Москве во время парада в честь 81-й годовщины Победы, является гордостью всей России. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он обратил внимание, что ветераны сидели справа и слева от российского лидера Владимира Путина.
«Ветераны Великой Отечественной и ветераны специальной военной операции, вот это единство ветеранов из разных поколений — повод для гордости всей нашей страны», — уверен представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Кремль с самого начала заявлял, что военный парад 9 мая состоится, чтобы отдать дань памяти великому Дню Победы. Он добавил, что глава государства на Красной площади выступил с блестящей речью.