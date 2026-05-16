Названы рабочие методы экономии на коммуналке

KP.RU рассказал, что оплата коммунальных услуг подразумевает не только плату по счетчикам внутри квартиры, но и расходы на общедомовые нужды: электроэнергию, потраченную на освещение подъездов, работу лифтов, уборку подъездов. Так, снизить стоимость данных услуг помогает установка общедомового счетчика. Если его нет, вы платите по нормативу. Также стоит обратить внимание на энергоэффективность: обычные лампы в подъезде можно заменить на энергосберегающие, с датчиками движения.