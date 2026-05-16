"Аль-Наср" с Роналду проиграл в финале второго дивизиона азиатской Лиги чемпионов

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», провел на поле весь матч. Португалец вновь не смог завоевать трофей вместе с командой. Он перешел в клуб в декабре 2022 года. В 2023-м нападающий помог «Аль-Насру» выиграть Кубок арабских чемпионов.