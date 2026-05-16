Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Аль-Наср" с Роналду проиграл в финале второго дивизиона азиатской Лиги чемпионов

Победителем турнира стала "Гамба" из Японии.

ТАСС, 16 мая. Футболисты «Аль-Насра» из Саудовской Аравии со счетом 0:1 уступили японской «Гамбе» в финальном матче второго по силе дивизиона азиатской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эр-Рияде.

Мяч на 30-й минуте забил Дениз Хюммет.

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», провел на поле весь матч. Португалец вновь не смог завоевать трофей вместе с командой. Он перешел в клуб в декабре 2022 года. В 2023-м нападающий помог «Аль-Насру» выиграть Кубок арабских чемпионов.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» дошел до полуфинала сильнейшего дивизиона азиатской Лиги чемпионов, однако занял третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, поэтому не смог вновь туда квалифицироваться.

Ранее ТАСС сообщал, что «Аль-Наср» упустил возможность досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии.