"Аль-Наср" с Роналду проиграл в финале второго дивизиона азиатской Лиги чемпионов

ТАСС, 16 мая. Футболисты «Аль-Насра» из Саудовской Аравии со счетом 0:1 уступили японской «Гамбе» в финальном матче второго по силе дивизиона азиатской Лиги чемпионов. Встреча прошла в Эр-Рияде.
Мяч на 30-й минуте забил Дениз Хюммет.
Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср», провел на поле весь матч. Португалец вновь не смог завоевать трофей вместе с командой. Он перешел в клуб в декабре 2022 года. В 2023-м нападающий помог «Аль-Насру» выиграть Кубок арабских чемпионов.
В прошлом сезоне «Аль-Наср» дошел до полуфинала сильнейшего дивизиона азиатской Лиги чемпионов, однако занял третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, поэтому не смог вновь туда квалифицироваться.
Ранее ТАСС сообщал, что «Аль-Наср» упустил возможность досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии.