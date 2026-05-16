Минобороны: Силы ПВО сбили 67 дронов ВСУ над регионами России за два часа

В период с 20:00 до 22:00 российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 67 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.
Кроме того, в период с 15:00 до 20:00 отечественные силы ПВО сбили 89 украинских беспилотников. Представители ведомства уточнили, что российские войска уничтожили вражеские летательный аппараты в небе над Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом и акваторией Черного моря, передает Telegram-канал ведомства.
В ночь с 6 на 7 мая украинские войска атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников — отечественные силы ПВО сбили около трех десятков вражеских дронов в Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Белокалитвинском, Милютинском, Чертковском и других районах.