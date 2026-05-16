Newsweek: Киев может остаться без поддержки Запада после слов Путина о конце СВО

Киев может оставить без поддержки своих западных союзников после слов президента России Владимира Путина о возможном завершении специальной военной операции в ближайшее время. Об этом сообщает издание Newsweek.
«После слов Владимира Путина усталость от боевых действий может ослабить их позиции за столом переговоров», — говорится в материале.
Отмечается, что это может особенно сказаться на поддержке со стороны Польши, которая выступает связующим звеном между Украиной и Западом. Ухудшение отношений между странами может вызвать сложности между Киевом и Евросоюзом. Как сообщает издание, помощь западных стран Украине сейчас заметно ослабевает.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин допустил скорое завершение конфликта на Украине. По словам российского лидера, Москва и Киев приближаются к урегулированию украинского кризиса.