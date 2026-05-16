В Берлине задержали 15 человек на пропалестинской акции

В субботу в Берлине прошла массовая пропалестинская демонстрация под названием «Конец оккупации Палестины — 78 лет Аль-Накбы». В ней, по данным правоохранителей, приняли участие порядка 2 тыс. человек. Многие активисты были одеты в так называемые палестинские шарфы, держали флаги Палестины. В ходе манифестации были зафиксированы нападения на сотрудников оперативных служб и журналистов, а также скандирование запрещенных лозунгов. Организаторы заявили, что полиция распылила в направлении демонстрантов перцовый баллончик, в результате чего пострадали 30 человек.