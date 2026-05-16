Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Берлине задержали 15 человек на пропалестинской акции

Также пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщили в полиции.

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Как минимум 15 человек задержаны, 1 сотрудник правоохранительных органов пострадал во время пропалестинской демонстрации, которая прошла в Берлине по случаю 78-й годовщины «Дня катастрофы» («Ан-Накба»), связанной с поражением арабской стороны в первой арабо-израильской войне 1948−1949 годов. Об этом сообщила полиция Берлина.

«По имеющимся на данный момент сведениям, в связи с правонарушениями, совершенными участниками шествия, было произведено 15 предварительных задержаний. В ходе оперативных мероприятий одна наша сотрудница пострадала, однако осталась на службе», — отмечается в сообщении полиции в X.

В субботу в Берлине прошла массовая пропалестинская демонстрация под названием «Конец оккупации Палестины — 78 лет Аль-Накбы». В ней, по данным правоохранителей, приняли участие порядка 2 тыс. человек. Многие активисты были одеты в так называемые палестинские шарфы, держали флаги Палестины. В ходе манифестации были зафиксированы нападения на сотрудников оперативных служб и журналистов, а также скандирование запрещенных лозунгов. Организаторы заявили, что полиция распылила в направлении демонстрантов перцовый баллончик, в результате чего пострадали 30 человек.

Порядок в столице ФРГ обеспечивали около 700 сотрудников полиции, стянутых на место проведения акции из-за высокого риска беспорядков. Демонстранты протестовали против военных действий Израиля в секторе Газа, а также против войны в Иране. В прошлом году аналогичная демонстрация переросла в ожесточенные столкновения с полицией, в результате которых пострадали 10 правоохранителей и участников, более 50 человек были задержаны.

«Ан-Накба» отмечается палестинцами ежегодно 15 мая — на следующий день после создания Государства Израиль в 1948 году.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше