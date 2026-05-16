В Тель‑Авиве сотни израильтян вышли на антиправительственный митинг

Участники акции требуют досрочных выборов и изменения политики правительства Биньямина Нетаньяху.

Источник: Клопс.ru

Сотни израильтян в субботу вечером вышли на антиправительственный митинг в центре Тель‑Авива. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости в субботу, 16 мая.

Акция проходит на Театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, традиционно выступающие против курса правительства Биньямина Нетаньяху. Участники держат плакаты с призывами к мирной политике в регионе, а также требуют провести досрочные выборы и защитить демократические ценности.

Протестующие выступают против расширения еврейских поселений на палестинских территориях и планов по аннексии Западного берега реки Иордан. Одним из ключевых требований остаётся создание государственной комиссии по расследованию провала в предотвращении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

На месте дежурят крупные силы полиции. Правоохранители не вмешиваются, так как митинг согласован и проходит спокойно. Подобные акции проходят сегодня и в других крупных городах страны, включая Иерусалим и Хайфу.

Иран потребовал от пяти арабских стран компенсацию за «соучастие в войне» США и Израиля.

