Два ребенка на электросамокате пострадали при столкновении с машиной в Москве

Передвигающиеся на одном электросамокате дети госпитализированы после столкновения с авто в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Два ребенка, передвигающиеся на электросамокате, пострадали в результате столкновения с автомобилем в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в субботу, 16 мая.

«По предварительным данным, двое несовершеннолетних, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Берзарина. В результате ДТП дети были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. В прокуратуре также напомнили об опасности передвижения на электросамокате вдвоем.

Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге автомобиль сбил электросамокат с двумя людьми, которые не спешились на пешеходном переходе. Водитель самоката и пассажирка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.