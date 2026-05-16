Два ребенка на электросамокате пострадали при столкновении с машиной в Москве

Два ребенка, передвигающиеся на электросамокате, пострадали в результате столкновения с автомобилем в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в субботу, 16 мая.
«По предварительным данным, двое несовершеннолетних, двигаясь на одном самокате, пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на улице Берзарина. В результате ДТП дети были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. В прокуратуре также напомнили об опасности передвижения на электросамокате вдвоем.
Ранее KP.RU сообщал, что в Санкт-Петербурге автомобиль сбил электросамокат с двумя людьми, которые не спешились на пешеходном переходе. Водитель самоката и пассажирка были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.