Поздно вечером 16 мая над Ростовской областью сбили БПЛА

16 мая, с 20:00 до 22:00, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили БПЛА над Ростовской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Всего в указанный временной интервал военные сбили над регионами РФ 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В частности, атаку дронов отразили над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и акваторией Черного моря.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», 16 мая, с 7.00 до 9.00, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 13 вражеских БПЛА.

