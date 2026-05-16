Заражение хантавирусом выявили у одного из канадцев с лайнера MV Hondius

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Специалисты выявили заражение хантавирусом у одного из канадцев, которые ранее находились на борту круизного лайнера MV Hondius. Об этом заявила журналистам глава медицинского управления канадской провинции Британская Колумбия Бонни Хенри.
По ее словам, «тест этого человека, у которого проявились невыраженные симптомы [заболевания], показал положительный результат». «Пациент по-прежнему в стабильном состоянии, сейчас его симптомы остаются невыраженными. Его содержат в больнице в изоляции», — добавила Хенри. Она отметила, что планируется провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить результаты теста. Пациент, личность которого не раскрывается, был ранее госпитализирован в упомянутой канадской провинции.
Хенри уточнила, что в Британской Колумбии содержат в изоляции четырех канадцев, которые ранее были пассажирами MV Hondius. Она заверила, что сейчас не видит угрозы дальнейшего распространения хантавируса в Канаде.
Главный санитарный врач Канады Джосс Реймер ранее на этой неделе заявил, что 26 канадцев находятся под наблюдением врачей на предмет возможного появления симптомов хантавирусной инфекции. По сведениям СМИ, из них 9 человек, в том числе те, кто ранее были на борту лайнера MV Hondius, были изолированы, так как находились в зоне «большого риска».
Вечером 11 мая MV Hondius вышел из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. 12 мая Всемирная организация здравоохранения сообщала об 11 случаях заражения хантавирусом на борту, позднее оценка была снижена до 10 случаев. Три человека умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам было предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.
В апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза — Канарские острова. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.