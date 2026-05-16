Необычную мини-остановку заметили рядом с пожарной частью в Калуге

В Калуга появилась нестандартная остановка общественного транспорта, рассчитанная всего на одного человека. Об этом сообщает издание «Подъем».
Конструкция деревянного типа, окрашенная в желтый цвет, установлена рядом с пожарной частью на 3-м Академическом проезде. Объект оборудован небольшой скамейкой и укрытием от осадков.
Местные жители предположили, что сооружение могло быть создано сотрудниками пожарной службы для защиты от дождя во время ожидания транспорта.
В управлении архитектуры и градостроительства города заявили, что объект размещен на участке, не находящемся в чьем-либо пользовании. В связи с этим конструкция признана установленной с нарушениями и подлежит демонтажу.
В ближайшее время остановку планируется разобрать в установленном порядке.
В российских городах периодически появляются нестандартные малые архитектурные формы от экспериментальных остановок до арт-объектов, которые затем либо получают официальный статус, либо демонтируются по итогам проверки городских служб.
Читайте также: На Урале исследователи обнаружили захоронение известного ученого.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.