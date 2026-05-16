Музыкант из Словении Готер установил рекорд Гиннесса по игре на аккордеоне

Словенский музыкант Роберт Готер непрерывно играл на аккордеоне 81 час и побил мировой рекорд. Его достижение должны внести в Книгу рекордов Гиннесса, пишет портал Siol.
Музыкант выступал на сцене в городе Веленье. Играть он начал в среду. Для него специально оборудовали шатер, утеплив его газовыми горелками. Он защищал Готера от непогоды. Мероприятие транслировалось онлайн. Победу музыкант отметил исполнением популярной песни в фольклорном стиле.
Предыдущий рекорд Гиннесса по непрерывной игре на аккордеоне принадлежал жительнице Франции. Он был установлен в 2024 году. Музыкант играла более 80 часов.
Готер занимается музыкой с 1994 года. У него есть своя школа игры на аккордеоне.
