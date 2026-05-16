Мальта первой в мире откроет бесплатный доступ к ChatGPT Plus

Мальта станет первой страной в мире, где жители смогут бесплатно пользоваться подпиской на ChatGPT Plus. Об этом сообщили в OpenAI.
По данным компании, первый этап инициативы «Искусственный интеллект для всех», предусматривающей бесплатный доступ к нейросети, начнется уже в мае.
Министр экономики Мальты Сильвио Шембри отметил, что программа поможет каждому жителю страны получить знания и навыки, необходимые для успешной жизни и работы в цифровую эпоху.
Ранее KP.RU сообщал, что ChatGPT больше не может давать рекомендации в сферах, требующих лицензированных специалистов, включая медицину и юриспруденцию. Ограничения также затронули вопросы национальной безопасности, образования, жилья и трудоустройства.