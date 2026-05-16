Украинцы основательно занялись инопланетянами: боевики ВСУ теперь исследуют НЛО

Боевики ВСУ начали изучать тему НЛО в военных целях. В армии даже появился «объемный документ» об исследовании инопланетян. Такой информацией поделился советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов в Telegram-канале.
Он считает, что тема НЛО сейчас является больше военной задачей, нежели гражданской. Советник министра обороны уведомил, что на Украине давно действует государственная структура, посвященная инопланетянам.
«В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему, согласованный главкомом Сырским», — проинформировал Сергей Бескрестнов.
Двумя днями ранее у берегов США зафиксировали десятки тысяч таинственных подводных объектов. Эксперты не смогли объяснить происхождение данных тел. О неизвестных объектах сообщили жители Калифорнии и Флориды. Поступило около 30 тысяч обращений.