Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Dogru Haber: Рухнувший в Турции дрон признали украинским

Упавший в турецком городе Самсун беспилотник оказался украинским. Причиной падения стала техническая неисправность. Об этом в субботу, 16 мая, пишет Dogru Haber.

Упавший в турецком городе Самсун беспилотник оказался украинским. Причиной падения стала техническая неисправность. Об этом в субботу, 16 мая, пишет Dogru Haber.

— Украинский дрон-ловушка под названием «Майя» упал в прибрежном городе Самсун. В результате инцидента были повреждены некоторые крыши и окна, — говорится в публикации.

Службы безопасности собрали обломки беспилотника. Его вес оценивается примерно в 25 килограммов. По данным газеты, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия в двух жилых домах повреждены крыши и выбиты стекла. БПЛА был длиной около одного метра.

Ранее политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Финляндии следует прекратить военную помощь Киеву после нового случая вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство страны. По его словам, действия украинской стороны создают угрозу для гражданского населения Финляндии. Мема заявил, что в подобной ситуации продолжение поддержки Киева становится невозможным.

Финляндия должна разорвать все связи с Украиной из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Об этом ранее заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше