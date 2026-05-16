Упавший в турецком городе Самсун беспилотник оказался украинским. Причиной падения стала техническая неисправность. Об этом в субботу, 16 мая, пишет Dogru Haber.
— Украинский дрон-ловушка под названием «Майя» упал в прибрежном городе Самсун. В результате инцидента были повреждены некоторые крыши и окна, — говорится в публикации.
Службы безопасности собрали обломки беспилотника. Его вес оценивается примерно в 25 килограммов. По данным газеты, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия в двух жилых домах повреждены крыши и выбиты стекла. БПЛА был длиной около одного метра.
Ранее политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Финляндии следует прекратить военную помощь Киеву после нового случая вторжения украинских беспилотников в воздушное пространство страны. По его словам, действия украинской стороны создают угрозу для гражданского населения Финляндии. Мема заявил, что в подобной ситуации продолжение поддержки Киева становится невозможным.
Финляндия должна разорвать все связи с Украиной из-за инцидентов с беспилотными летательными аппаратами. Об этом ранее заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.