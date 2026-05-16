Отстающие от графика поезда в Крым прибыли в пункт назначения

КРАСНОДАР, 16 мая. /ТАСС/. Поезда, следовавшие в Крым с опозданием из-за остановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения или же введены в график. Об этом сообщается в Telegram-канале железнодорожного перевозчика ГСЭ.
Уточняется, что задерживаются шесть поездов, следующие из Крыма. Так, на 9 часов задерживается состав № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, № 174 Евпатория — Москва задерживается на 8,5 часов. Поезд № 092 Севастополь — Москва задерживается на 7 часов, № 098 Симферополь — Москва — на 5 часов. На 5,5 часов задерживается состав № 142 Симферополь — Пермь. Поезд № 028 Симферополь — Москва задержан на 3 часа.
«Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации», — отмечается в сообщении.