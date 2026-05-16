Участники российской группы The Hatters попали в базу «Миротворца»

Российские музыканты Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр Анисимов и Дмитрий Вечерин внесены в базу сайта «Миротворец», следует из данных ресурса.
Речь идёт об участниках рок-группы The Hatters. Киев обвинил музыкантов в том, что они якобы «совершили покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Кроме того, в материалах сказано, что Музыченко, Личадеев, Анисимов и Вечерин якобы «занимались соучастием в преступлениях против Украины и её граждан и незаконной коммерческой деятельностью на территориях Украины».
В частности, группа The Hatters посещала Крым и выступала в Севастополе в рамках тура.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск певца Олега Газманова. Кроме того, на Украине объявили в розыск российского артиста Николая Баскова. Баскову заочно избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей», артиста лишили госнаград Украины.