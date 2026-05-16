У канадца с круизного лайнера MV Hondius выявили хантавирус

У одного из граждан Канады, находившегося на борту круизного лайнера MV Hondius, выявили заражение хантавирусом. Об этом сообщила глава медицинского управления провинции Британская Колумбия Бонни Хенри.
Хенри отметила, что тест пациента с легкими симптомами дал положительный результат.
«Пациент по-прежнему в стабильном состоянии, сейчас его симптомы остаются невыраженными. Его содержат в больнице в изоляции», — уточнила она журналистам.
Хенри добавила, что власти намерены провести дополнительные исследования для подтверждения диагноза. По ее словам, в изоляции находятся еще четверо канадцев, путешествовавших на MV Hondius.
Напомним, на лайнере было выявлено семь случаев заражения хантавирусом, три из них закончились летально. Десятки туристов успели покинуть судно еще до того, как стало известно о наличии на борту инфекции.
Ранее KP.RU сообщал, что хантвирус мутирует и приспосабливается к людям. По данным академика РАН Геннадия Онищенко, он уже начал передаваться от человека к человеку.