У канадца с круизного лайнера MV Hondius выявили хантавирус

В Канаде зафиксировали случай заражения хантавирусом после круиза.

Источник: Комсомольская правда

У одного из граждан Канады, находившегося на борту круизного лайнера MV Hondius, выявили заражение хантавирусом. Об этом сообщила глава медицинского управления провинции Британская Колумбия Бонни Хенри.

Хенри отметила, что тест пациента с легкими симптомами дал положительный результат.

«Пациент по-прежнему в стабильном состоянии, сейчас его симптомы остаются невыраженными. Его содержат в больнице в изоляции», — уточнила она журналистам.

Хенри добавила, что власти намерены провести дополнительные исследования для подтверждения диагноза. По ее словам, в изоляции находятся еще четверо канадцев, путешествовавших на MV Hondius.

Напомним, на лайнере было выявлено семь случаев заражения хантавирусом, три из них закончились летально. Десятки туристов успели покинуть судно еще до того, как стало известно о наличии на борту инфекции.

Ранее KP.RU сообщал, что хантвирус мутирует и приспосабливается к людям. По данным академика РАН Геннадия Онищенко, он уже начал передаваться от человека к человеку.

Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
