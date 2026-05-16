Психолог объяснила, как отличить токсичность от обычной ссоры

Систематическая агрессия — признак абьюзера.

Источник: Комсомольская правда

Ссоры и недопонимания могут возникать в любых отношениях, и далеко не всегда речь идет о токсичности партнера. Как отличить одно от другого, сообщила «РИАМО» психолог Ольга Софьянова.

— Следует различать единичные эпизоды грубости и регулярно повторяющийся паттерн поведения. Слова, сказанные в пылу конфликта, не делают человека абьюзером. Однако если партнер ведет себя агрессивно систематически, не признает своей неправоты и не пытается меняться, это серьезный повод для беспокойства, — подчеркнула специалист.

По словам эксперта, ключевой маркер здоровых отношений именно в способности партнера признавать собственные ошибки.

«Москва 24» отметила, что некоторые считают, что попасть в лапы к абьюзеру могут только слабые, а сильные, смелые личности точно не попадутся. Однако абьюзеру как раз интересны яркие, запоминающиеся люди. Распознать абьюзера порой сложно. Такие люди максимально приспосабливаются к жертве, ее стилю жизни, манере ведения беседы, привычкам.