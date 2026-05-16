Скончалась почётный ветеран Нижегородской области Галина Гронская

В Нижегородской области скончалась председатель Дзержинского отделения Союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей Галина Александровна Гронская. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Законодательного собрания региона Евгений Люлин.
В 1943 году шестилетнюю Галину вместе с семьей угнали в концлагеря Польши и Германии, где ей вместе с младшим братом удалось выжить в тяжелейших условиях. После окончания Великой Отечественной войны семья воссоединилась. Более 40 лет Галина Гронская проработала на заводе «Заря», а с 1988 года бессменно возглавляла Дзержинское отделение Союза бывших малолетних узников. Она активно занималась помощью ветеранам, патриотическим воспитанием молодежи и организацией сбора гуманитарной помощи для Донбасса.
Как отметил Евгений Люлин, в прошлом году он лично вручил Галине Александровне юбилейную медаль «80 лет Победы». Спикер Заксобрания подчеркнул, что в Дзержинске оставалось всего шесть человек, переживших фашистские лагеря, и выразил глубокие соболезнования родным и близким покойной.
