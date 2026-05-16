Стало известно, кто ответит за неудавшийся концерт Вани Дмитриенко

Зрители пожаловались на неудавшийся концерт Вани Дмитриенко во Владивостоке. Теперь жители города могут подать в суд на организаторов мероприятия за доставленные неудобства, об этом сообщил «Абзацу» адвокат Андрей Алешкин.
— На организаторов концерта Дмитриенко можно подать в суд, существует вероятность взыскать стоимость билета и моральную компенсацию. Условия следует смотреть в билете, чтобы понять, какие из них были нарушены, — отметил эксперт.
Он уточнил, что если суд встанет на сторону зрителей, то компенсацию, вероятно, назначит не большую — в размере стоимости самого билета.
KP.RU рассказал, что 20-летний Ваня Дмитриенко в 2025 году стал топовым певцом, а по итогам новогодних мероприятий впервые попал в список самых востребованных артистов на праздники. В текущем году у артиста в графике 26 кассовых сольных концертов, список будет пополняться — ведется работа в этом направлении в регионах. Плюс съемки, сборные концерты и частные выступления.