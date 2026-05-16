Врач назвала сроки вакцинации детей от туберкулеза

Детям вводят противотуберкулезную вакцину дважды.

Источник: Комсомольская правда

Прививку от туберкулеза делают всем детям в РФ, причем дважды. В каком возрасте проводится вакцинация, и нужно ли ревакцинироваться взрослым, напомнила в беседе с изданием RuNews24.ru врач Ольга Рублева.

— В нашей стране вакцинация против туберкулёза проводится при рождении ребёнка в родильном доме при отсутствии противопоказаний. Ревакцинация проводится в семь лет, — пояснила доктор.

Медик напомнила, что уже с одного года жизни ежегодно необходимо проводить пробу на инфицирование туберкулёзом. Подобные исследования проводят и взрослым, однако, только по показаниям, например, если выявлен контакт с заболевшим.

KP.RU предупредил, что туберкулез может передаваться гораздо проще, чем принято думать. Опасность представляет даже обычная уличная пыль. Если зараженный человек оставил мокроту, после высыхания бактерии поднимаются в воздух и попадают в организм при дыхании. Также риск заражения сохраняется при кашле, разговоре и бытовых контактах.