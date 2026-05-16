Врач назвала сроки вакцинации детей от туберкулеза

KP.RU предупредил, что туберкулез может передаваться гораздо проще, чем принято думать. Опасность представляет даже обычная уличная пыль. Если зараженный человек оставил мокроту, после высыхания бактерии поднимаются в воздух и попадают в организм при дыхании. Также риск заражения сохраняется при кашле, разговоре и бытовых контактах.