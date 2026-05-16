Самый старый пес в мире умер во Франции: папийон дожил до 30 лет

Собака по кличке Лазар скончалась во Франции. Папийон считался самым старым псом в мире. 30-летний Лазар умер ночью 16 мая. Так сообщила хозяйка пса Офели Будоль в комментарии Agence France-Presse.
Она рассказала, что забрала собаку из приюта. Пес оказался в месте временного проживания после смерти своего первого хозяина. По словам новой владелицы питомца, Лазар умер у нее на руках.
Пес был представителем породы папийон. Он родился 4 декабря 1995 года. Офели Будоль пояснила, что в последнее время Лазар постоянно спал.
В апреле за пять дней до 126-летия скончался самый старый человек в мире. Марселино Абад Толентино сообщал, что ему было 125 лет и 360 дней. Возраст мужчины официально не подтвержден. У него не было даже свидетельства о рождении.