Обвиняемый заявил о подготовке слежки за Романом Новаком перед убийством

Трое обвиняемых в похищении и убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги заранее несколько раз выезжали в Дубай для организации слежки за ними. Об этом в интервью «Вести» сообщил один из фигурантов дела Владимир Далекин.
По его словам, за каждую поездку участники группы получали около 10 тысяч долларов на расходы. Суммы, как утверждается, выдавались в качестве суточных и предназначались для наблюдения за передвижениями потерпевшего и его маршрутами в городе.
Далекин рассказал, что в ходе первых двух поездок они занимались исключительно слежкой, фиксируя перемещения Новака и места его пребывания, включая парковки у офисных зданий.
Он утверждает, что в третью поездку фигуранты прибыли в ОАЭ уже с целью совершения убийства. По данным следствия, супруги пропали в октябре 2025 года, а позже их тела были обнаружены в пустыне.
Сообщается, что трое подозреваемых были задержаны, а также установлены четверо предполагаемых пособников. Один из фигурантов, Константин Шахт, передал следствию 500 тысяч долларов, которые, по его словам, получил от заказчика преступления.
Роман Новак ранее позиционировался как криптотрейдер и, по данным инвесторов, представлялся человеком, связанным с основателем Telegram Павлом Дуровым. Инвесторы утверждали, что он мог быть причастен к хищению крупных сумм средств, переданных ему для развития бизнеса.
Расследование дела продолжается, а следственные органы устанавливают личность предполагаемого заказчика преступления и возможные финансовые цепочки, связанные с подготовкой и исполнением убийства.
