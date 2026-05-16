"Это позор": на Украине высказались о слабости ВСУ на фоне наступления ВС России

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о слабости и неэффективности ВСУ на фоне наступления российской армии. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.
Политик раскритиковал руководство Украины после ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области и обвинил власти в некомпетентной кадровой политике.
«Это позор, который даже сложно представить. Ну нельзя такие назначения кадровые делать. Просто идет задача “пилить бабло”. А больше никак нельзя это объяснить. При этом также наблюдается полная слабость и некомпетентность», — сказал Соскин.
Напомним, что российские войска ударили «Кинжалами» по украинским объектам ВПК. По данным Минобороны РФ, также были атакованы военные аэродромы. Все цели были достигнуты. Украина понесла потери в технике и живой силе противника.
Ранее KP.RU сообщал, что вооруженные силы России освободили два населенных пункта. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнил, что бойцы группировки «Запад» взяли под контроль Кутьковку и Боровую.