Сборная Чехии проиграла словенцам на чемпионате мира по хоккею

Встреча завершилась победой команды Словении в овертайме.

ЖЕНЕВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 2:3 в овертайме уступила команде Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

У победителей голы забили Матиц Тёрёк (10-я минута), Анже Куральт (49) и Марцел Махковец (62). В составе проигравших отличились Мартин Каут (25) и Лукаш Седлак (38).

Сборная Чехии занимает второе место в турнирной таблице группы B, набрав 4 очка. В стартовой игре турнира чехи обыграли датчан (4:1). Для словенцев прошедшая встреча стала первой на начавшемся мировом первенстве. В следующем матче сборная Чехии 18 мая сыграет против команды Швеции. Словенцы днем ранее встретятся с норвежцами.

В параллельном матче сборная Швейцарии одержала победу над командой Латвии (4:2).

Чемпионат мира завершится 31 мая. Сборные России и Белоруссии отстранены от международных турниров с 2022 года.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше