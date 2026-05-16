Сборная Чехии проиграла словенцам на чемпионате мира по хоккею

ЖЕНЕВА, 16 мая. /ТАСС/. Сборная Чехии со счетом 2:3 в овертайме уступила команде Словении в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.
У победителей голы забили Матиц Тёрёк (10-я минута), Анже Куральт (49) и Марцел Махковец (62). В составе проигравших отличились Мартин Каут (25) и Лукаш Седлак (38).
Сборная Чехии занимает второе место в турнирной таблице группы B, набрав 4 очка. В стартовой игре турнира чехи обыграли датчан (4:1). Для словенцев прошедшая встреча стала первой на начавшемся мировом первенстве. В следующем матче сборная Чехии 18 мая сыграет против команды Швеции. Словенцы днем ранее встретятся с норвежцами.
В параллельном матче сборная Швейцарии одержала победу над командой Латвии (4:2).
Чемпионат мира завершится 31 мая. Сборные России и Белоруссии отстранены от международных турниров с 2022 года.