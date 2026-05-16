Фицо назвал Макрона единственным кандидатом на роль сильного лидера Евросоюза

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюзу нужны сильные лидеры, и назвал президента Франции Эммануэля Макрона ключевым кандидатом на роль руководителя объединения. Соответствующее выступление политика перед студентами было опубликовано в субботу, 16 мая, на его личной странице в соцсети.
По словам Фицо, Евросоюз должен пойти на большие перемены, так как у сообщества сегодня отсутствует единая внешнеполитическая линия. Он также раскритиковал действующее руководство ЕС и выразил недовольство работой верховного представителя союза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас.
— Мы (Евросоюз — прим. «ВМ») нуждаемся в сильных лидерах. Если вы меня спросите, кто бы им мог быть в данный момент, то отвечу, что единственным, кто мог бы принять на себя эту роль в ЕС, является, как понимаю, французский президент Макрон, — отметил Фицо.
Премьер Словакии также провел параллель с ситуацией в НАТО, которую охарактеризовал как находящуюся в «абсолютно расстроенном состоянии», и допустил, что новая система коллективной безопасности может сложиться в рамках расширенных полномочий Евросоюза.
Ранее Макрон разозлился из-за того, что никто не слушал его выступление на конференции в кенийском университете. Когда французский политик начал свою речь, по залу пошел гул. Макрон демонстративно остановился и перестал говорить, пока ведущая не попросила всех помолчать.