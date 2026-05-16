США усиливают военное присутствие в Польше: идет переброска кавалерийской дивизии

США начали переброску в Польшу подразделений Первой кавалерийской дивизии из штата Техас. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.
«Ротацию проводит Первая кавалерийская дивизия США из Форт-Худа, штат Техас. На сегодняшний день из Форт-Худа было переброшено в Польшу уже более 20% от запланированного количества войск», — отметил глава польского Бюро нацбезопасности.
Городецкий добавил, что в Польшу уже доставили около 70% военной техники. По его словам, США планируют вывести из Германии 2-й кавалерийский полк дислоцированный в Фильсэке.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении добиваться от лидера США Дональда Трампа перебазирования американских военнослужащих из Германии на польскую территорию. Он отметил, что будет стремиться к сохранению солдат Америки в Европе.