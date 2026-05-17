Календарь на 17 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Святая Пелагия родилась в конце III века в Малой Азии в богатой языческой семье. Когда она подросла, то стала настоящей красавицей. В девушку влюбился наследник императора Диоклетиана, но она отказала ему, потому что тайно приняла христианство и решила посвятить себя Богу. Разгневанная мать донесла жениху, что Пелагия — христианка. Юноша, зная ее твердость и понимая, что она не отречется, покончил с собой. Мать же в ярости передала дочь императору. Диоклетиан сам пленился красотой Пелагии и предложил ей стать его женой, но вновь получил отказ. За это святую подвергли жестокой казни. На месте захоронения мученицы впоследствии воздвигли церковь.