Что можно и нельзя делать в день Пелагеи Заступницы 17 мая на Баклушников день

Православная церковь 17 мая вспоминает святую Пелагею, которая является птичьей заступницей. В народе принято отмечать день Пелагеи Заступницы. Вместе с тем есть еще одно название — Баклушников день. Так, 17 мая занимались заготовкой материала, из которого делали деревянный ложки.
Что нельзя делать 17 мая.
Запрещено резать петухов и кур. Кроме того, в названную дату рекомендуется отказаться от блюд из птицы. Не следует дарить жемчуг. Подобное может привести к слезам. А еще нельзя стричь ногти, так как можно лишиться достатка и здоровья.
Что можно делать 17 мая.
По традиции, в названный день ходили в гости или же звали гостей к себе. Это предвещало благополучие в доме. А еще 17 мая было принято дарить деревянные ложки.
Согласно приметам, цветение терновника указывает на холодную погоду во второй половине мая. Если утром нет росы, то погода резко изменится.
