Что можно, а что нельзя делать на Пелагею Заступницу 17 мая 2026

В воскресенье, 17 мая 2026 года, православный мир вступает в особый период, когда встречаются сразу два великих торжества: день памяти мученицы Пелагии Тарсийской (Пелагеи Заступницы) и день почитания чудотворной Старорусской иконы Божией Матери. В народном календаре эта дата прочно закрепилась как Пелагея Заступница или День баклушников — время, когда небеса особенно благосклонны к молитвам о правде и справедливости.
Чтобы провести этот день с пользой для души и избежать неприятностей, стоит прислушаться к мудрости предков и церковным традициям.
Суть дня: о чем молятся 17 мая.
Мученице Пелагии Тарсийской: Эта юная знатная девушка из III века отвергла руку императора ради Христа, за что приняла жестокие пытки. Ее называют Заступницей для несправедливо обиженных, оклеветанных, а также покровительницей девушек, желающих счастливого замужества, и защитницей птиц. Перед Старорусской иконой Божией Матери: Эта древняя «Путеводительница» (Одигитрия) прославилась исцелениями и прекращением моровой язвы. Перед ней молятся о защите дома от воров, о семейном счастье, избавлении от страхов и прощении грехов.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 17 МАЯ.
Этот день наполнен созидательной энергией, когда важно проявить доброту и трудолюбие.
Молиться о главном. Посетите храм. У святой Пелагии просите защиты от клеветы, укрепления веры и примирения с близкими. Перед Старорусской иконой молитесь о здоровье родных (особенно детей) и защите жилища. Заниматься рукоделием и столярным делом. День называют «баклушником» не случайно. Считалось, что ложки, вырезанные из заготовок, сделанных 17 мая, обладают особой силой. Можно заняться любым творчеством или работой по дереву — это привлечет достаток. Ходить в гости и приглашать друзей. Воскресное застолье в этот день сулит семейное благополучие и мир в доме на весь год. Помогать нуждающимся. Подать милостыню или помочь соседу — святая обязанность этого дня. Отказ в помощи может обернуться «черной полосой», а добро вернется сторицей. Кормить птиц. Пелагея считается их покровительницей. Бросить крошки воробьям или синицам — к удаче и счастью. Особенно приветствуются вороны — их не прогоняли со двора, а подкармливали. Высаживать рассаду (с оглядкой на приметы). Для защиты урожая от сглаза предки выносили на грядки старые лапти или надтреснутый горшок с крапивой корнями вверх.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 17 МАЯ (СТРОГИЕ ЗАПРЕТЫ).
Нарушение запретов в этот день, по поверьям, могло навлечь болезни, ссоры и финансовые проблемы.
❌ Обижать птиц и есть их мясо. Категорически нельзя разорять гнезда, кидать камни в пернатых, резать кур или готовить блюда из домашней птицы. Это может разгневать святую Заступницу.
❌ Клеветать, сплетничать и лгать. Ложь, распространенная 17 мая, подобно бумерангу вернется к вам тяжелыми неприятностями и потерей репутации.
❌ Ссориться с родными. Конфликт в этот день рискует затянуться надолго и перерасти в затяжную «черную полосу» для всей семьи.
❌ Отказывать в помощи. Проявление скупости или черствости лишит вас достатка.
❌ Неосторожно обращаться с огнем и острыми предметами (ножами, иглами, топорами). Считается, что в этот день высок риск порезов, ожогов и серьезных травм.
❌ Стричь ногти и волосы. Народная мудрость гласит: так можно «укоротить» свое здоровье, удачу и материальное благополучие.
❌ Дарить подарки (кроме одного). Обычные презенты могут принести разлад. Единственное исключение — расписная деревянная ложка. Она является символом достатка, сытости и семейного согласия.
❌ Передавать деньги и вещи через порог. Это может привести к бедности или несчастью. Также не стоит считать мелочь вечером — к финансовым трудностям.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 17 МАЯ 2026.
Наши предки определяли погоду и урожайность по следующим приметам:
Погода: Если 17 мая прошел сильный ливень — год будет урожайным. Нет росы утром — жди перемены погоды. Насекомые и птицы: Много майских жуков — к летней засухе. Кукушка громко кукует — к устойчивому теплу. Воробьи мечутся стаями — к сильному ветру. Соловей поет ночью — следующий день будет солнечным. Растения: Зацвела калина — пора сеять огурцы и тыкву. Лист дуба развернулся до «пятака» — к хорошим всходам яровых.
17 мая 2026 — это время молитвы о правде, защиты слабых (особенно птиц) и физического труда. Избегайте лжи, острых предметов и ссор, чтобы не спугнуть удачу, которую сулит этот воскресный день двойного заступничества.
Кто такая Пелагея Тарсийская: история красоты, веры и несгибаемой воли.
В истории раннего христианства есть имена, которые на протяжении столетий служат примером невероятной духовной стойкости. Одно из них — Пелагея Тарсийская, молодая девушка, жившая на рубеже III и IV веков на территории Малой Азии. Её жизнь была короткой, но яркой, а мученическая кончина потрясла современников и дала начало народному почитанию, которое дошло до наших дней. В России её имя трансформировалось в более привычное для слуха — Пелагея, и она прочно вошла в народный календарь как Заступница.
Чтобы понять, кем была эта святая, нужно обратиться к истории тех лет. Пелагия, или Пелагея Тарсийская, родилась в знатной языческой семье. Местом её рождения был город Тарс — крупный центр Киликии, расположенный на юге современной Турции. Этот город был известен не только как родина апостола Павла, но и как один из культурных и политических центров поздней Римской империи. Семья девушки принадлежала к местной элите, что гарантировало ей безбедное существование, блестящее образование и высокое положение в обществе. Источники, на которые опирается церковное предание, подчеркивают, что Пелагия была не только умна и образованна, но и обладала редкой красотой, которая впоследствии сыграла роковую роль в её судьбе. Казалось, её будущее предопределено: выгодный брак, почёт при дворе, богатство и влияние.
Однако юная Пелагия, несмотря на языческое окружение, рано пришла к вере во Христа. Это был период правления императора Диоклетиана, имя которого в истории христианской церкви стало синонимом самых жестоких и масштабных гонений на последователей новой религии. Диоклетиан стремился возродить традиционные римские культы и искоренить христианство, которое он считал угрозой для империи. Именно в такой опасной и напряжённой обстановке Пелагия принимает решение, определившее её судьбу. Она тайно исповедует христианство, что в то время было равносильно смертному приговору.
Поворотным моментом в её житии стало знакомство с усыновлённым наследником императора. По преданию, молодой человек, поражённый красотой Пелагии, вознамерился взять её в жёны. Этот союз выглядел заманчиво даже для знатной семьи: породниться с самим императором, пусть и через приёмного сына, было невероятной удачей. Мать Пелагии активно поддерживала этот план, видя в нём вершину земного благополучия для своей дочери. Однако сама Пелагия ответила категорическим отказом. Она уже приняла в своём сердце иное решение, считая себя невестой не земного царевича, а Христа. Этот отказ стал первым публичным актом её противостояния языческому миру, основанным на глубокой личной вере.
Несмотря на уговоры и давление, Пелагия оставалась непреклонной. Её вера была настолько сильна, что следующим важным шагом стало желание принять крещение. В Тарсе в то время скрывался от преследований епископ по имени Клинон. Житие рассказывает удивительную деталь: накануне встречи с ним Пелагии было видение во сне, и когда она в реальности увидела архиерея, то сразу узнала его. Девушка, проявив незаурядную смелость, пришла к нему с просьбой о крещении. Епископ Клинон, видя твёрдость её намерений и глубину веры, согласился совершить таинство. Предание гласит, что в тот самый момент, когда Пелагия принимала крещение, произошло чудо: из земли забил источник воды, а слуги девушки, ставшие свидетелями этого знамения, также уверовали во Христа. Это событие укрепило её дух, но одновременно поставило её перед выбором, который уже нельзя было скрывать.
Вернувшись домой, Пелагия не стала таить свою новую веру. Вместо того чтобы притворяться и соблюдать внешние приличия ради безопасности, она попыталась убедить собственную мать принять христианство. Для юной девушки в языческом окружении это был невероятно смелый и одновременно трагический шаг. Вместо поддержки и понимания она встретила враждебность. Мать, вместо того чтобы прислушаться к дочери, донесла царскому наследнику, что его невеста посвятила себя Христу и отказывается от брака. Отвергнутый жених, не вынеся позора и душевной боли, покончил с собой. Эта трагедия не смягчила, а наоборот, ещё больше ожесточила мать Пелагии. Вместо того чтобы оплакивать дочь или попытаться её защитить, она привела её на суд к императору Диоклетиану. Важно отметить, что она привела её уже не как непокорную невесту, а именно как христианку, зная, какая участь ожидает последователей Христа при этом императоре.
Когда Диоклетиан увидел Пелагию, он, подобно своему усыновлённому наследнику, был потрясён её красотой. Император, привыкший получать всё, что пожелает, воспылал страстью и предложил девушке стать его женой. Он использовал всё своё красноречие, обещая Пелагии несметные богатства, власть, почёт и безопасность. Перед ней снова открывалась возможность спасти свою жизнь, отказавшись от веры и приняв предложение самого могущественного человека империи. Но ответ Пелагии был столь же твёрд, как и прежде. Она отказалась от всех земных благ, подтвердив свою верность Христу.
Разгневанный и униженный таким неповиновением, император Диоклетиан вынес суровый приговор. Пелагия была приговорена к пыткам и мучительной казни. Характерно, что даже в момент казни святая сохранила своё достоинство и чистоту. Когда палачи попытались сорвать с неё одежду, чтобы подвергнуть дополнительному позору, она не позволила им это сделать, сама сняв с себя покрывала. Затем, согласно житию, её бросили в раскалённого медного быка — одно из самых изощрённых орудий казни того времени, применявшееся к христианам. Так завершился её земной путь. Согласно преданию, её душа вознеслась на небо, а тело, оставшееся после казни, по приказу палачей было выброшено за городские стены, чтобы его растерзали дикие звери и птицы, а христиане не смогли почтить останки.
Но на этом история Пелагии не заканчивается, и именно эта часть её жития особенно запомнилась верующим. Вскоре к месту, где лежало её тело, вышли из пустыни четыре льва. Однако вопреки ожиданиям язычников, звери не стали терзать останки святой. Наоборот, они легли вокруг её тела, охраняя его от других хищников и птиц. Это чудо, знаменующее уважение самой природы к чистоте и вере мученицы, поразило даже её гонителей. Место захоронения Пелагии не было утеряно. Епископу Клинону, тому самому, кто крестил девушку, было божественное откровение, указавшее, где находятся мощи святой. Он собрал их с почестями и предал земле на возвышенности, скрыв от врагов.
Позднее, когда гонения на христиан прекратились и к власти пришёл император Константин Великий, настало время публичного почитания мучеников. Над местом захоронения Пелагии Тарсийской был построен храм, куда верующие могли прийти поклониться её подвигу. С того времени имя святой прочно вошло в церковный календарь. Её подвиг — это не просто история отказа от брака с императором. Это история о том, как юная девушка, не имея за плечами поддержки семьи, оказавшись в полном одиночестве перед лицом самой могущественной в мире имперской машины, не сломалась. Она выбрала смерть, но сохранила верность своим убеждениям и любовь к Богу.
В народной традиции, которая складывалась на Руси веками, образ святой Пелагии претерпел некоторые изменения, но его суть осталась прежней. Её стали называть Пелагеей Заступницей. К ней обращались за защитой те, кто чувствовал себя несправедливо обиженным, оклеветанным или униженным. Она стала покровительницей девушек, которые мечтают о счастливом замужестве, но не хотят поступаться своей честью и чистотой. В народе верили, что святая может помочь в сердечных делах и защитить от клеветы — ведь её собственная жизнь была искажена доносом и ложью.
Кроме того, Пелагея Заступница в крестьянском сознании стала ещё и покровительницей птиц. С этим связан целый пласт традиций, запретов и поверий, которые строго соблюдали наши предки. Возможно, это произошло из-за истории с львами, защитившими её останки, или из-за того, что образ чистой, парящей души ассоциировался с пернатыми, но факт остаётся фактом: 17 мая, в день её памяти, строжайше запрещалось обижать птиц, разорять их гнёзда, а тем более резать домашнюю птицу или готовить из неё пищу. Нарушитель этого запрета, по поверьям, мог навлечь гнев святой на весь свой дом, что сулило ссоры, болезни и неудачи. Ворон и других пернатых, наоборот, привечали и подкармливали, считая это добрым знаком.
Также в народе день памяти Пелагии (Пелагеи) Тарсийской был известен как день баклушников. Связь здесь кажется неочевидной на первый взгляд, но она объясняется сельскохозяйственным календарём. В этот период крестьяне начинали заготавливать древесину для изготовления деревянных ложек. Заготовки назывались баклуши. Это была сложная работа, требовавшая опыта и знаний: нужно было правильно выбрать породу дерева, часть ствола и направление волокон. И хотя сейчас выражение «бить баклуши» означает бездельничать, в старину это была ответственная работа, которую начинали именно на Пелагею. Считалось, что ложки из этих заготовок будут служить долго и принесут в дом достаток. Именно поэтому единственным разрешённым подарком в этот день была деревянная ложка — символ сытости и семейного согласия, находящийся под покровительством святой.
Таким образом, Пелагея Тарсийская — это многогранный образ. Для православной церкви она, прежде всего, святая мученица, пострадавшая за веру во времена Диоклетиана, пример целомудрия и духовной стойкости. Её история показывает, что земная красота и богатство не имеют цены перед верностью Христу. А для народа, который чтил её память из поколения в поколение, Пелагея стала Заступницей — той, к кому можно обратиться с самой сокровенной мольбой о защите от неправды, о восстановлении доброго имени и о помощи в сердечных делах. И хотя исторические свидетельства о ней относительно скупы, сила её духа и величие её подвига продолжают вдохновлять верующих спустя более чем семнадцать столетий.