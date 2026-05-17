Что можно, а что нельзя делать на Пелагею Заступницу 17 мая 2026

Молиться о главном. Посетите храм. У святой Пелагии просите защиты от клеветы, укрепления веры и примирения с близкими. Перед Старорусской иконой молитесь о здоровье родных (особенно детей) и защите жилища. Заниматься рукоделием и столярным делом. День называют «баклушником» не случайно. Считалось, что ложки, вырезанные из заготовок, сделанных 17 мая, обладают особой силой. Можно заняться любым творчеством или работой по дереву — это привлечет достаток. Ходить в гости и приглашать друзей. Воскресное застолье в этот день сулит семейное благополучие и мир в доме на весь год. Помогать нуждающимся. Подать милостыню или помочь соседу — святая обязанность этого дня. Отказ в помощи может обернуться «черной полосой», а добро вернется сторицей. Кормить птиц. Пелагея считается их покровительницей. Бросить крошки воробьям или синицам — к удаче и счастью. Особенно приветствуются вороны — их не прогоняли со двора, а подкармливали. Высаживать рассаду (с оглядкой на приметы). Для защиты урожая от сглаза предки выносили на грядки старые лапти или надтреснутый горшок с крапивой корнями вверх.