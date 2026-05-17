Без внутренних котурнов: как появился московский «Современник»

В книге подробно разбирается история создания всех спектаклей «Современника», включая как и знаменитые, так и по досадному стечению обстоятельств не попавшие в целевую аудиторию и потому долго не продержавшиеся, а также и откровенные неудачи. Одна из заключительных глав называется «О победах и поражениях» и содержит золотые слова: «Когда находишься в поиске, немудрено и ошибиться». Но возможность хотя бы отчасти представить подробности репетиционного процесса даже неудачных спектаклей имеет несомненную ценность, тем более что многие «современниковские» хиты уже не сохранились в первоначальном составе даже в записи. Порой у Кузнецовой описания не самых знаменитых спектаклей вызывают даже больший интерес и будоражат фантазию, чем безусловные удачи, скажем, продержавшаяся всего два сезона постановка Кирилла Вытоптова «ГенАцид. Деревенский анекдот» по роману Всеволода Бенигсена. О неприятии зрителем этого ироничного, совершенно не провокационного, «рождавшегося в понимании и любви» спектакля автор книги искренне сожалеет: «Возможно, сыграло роль первое слово в названии. Выделенная буква “а” только грамотным людям намекала на ошибку, их оказалось недостаточно. Или же сыграло свою роль отсутствие в актерском составе медийных лиц».