Нейтрализован главарь террористической группировки Абу Биляль аль-Майнуки: операцию провели ВС США и Нигерии

Экс-представитель МО Нигерии Бубу подтвердил ликвидацию главаря боевиков.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 16 мая, в Нигерии ликвидировали одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство»*. Был убит главарь боевиков Абу Биляль аль-Майнуки. Информацию подтвердил бывший официальный представитель Минобороны Нигерии Эдуард Бубу в интервью газете Daily Trust.

Операция по ликвидации лидера боевиков проведена военными США и Нигерии. Президент западноафриканской страны Бола Тинубу подтвердил эту информацию. Он поблагодарил военных США за сотрудничество, отмечается в материале.

Об операции рассказал также глава Белого дома Дональд Трамп. Он сообщил 16 мая о совместных действиях США и Нигерии против лидера «ИГ»*

Дональд Трамп также раскрыл подробности о перемирии с Ираном. По его словам, боевые действия прекратились только ради Пакистана. Он выступил посредником в миротворческом процессе.

*- организация признана террористической и запрещена в России.

