Нейтрализован главарь террористической группировки Абу Биляль аль-Майнуки: операцию провели ВС США и Нигерии

В субботу, 16 мая, в Нигерии ликвидировали одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство»*. Был убит главарь боевиков Абу Биляль аль-Майнуки. Информацию подтвердил бывший официальный представитель Минобороны Нигерии Эдуард Бубу в интервью газете Daily Trust.
Операция по ликвидации лидера боевиков проведена военными США и Нигерии. Президент западноафриканской страны Бола Тинубу подтвердил эту информацию. Он поблагодарил военных США за сотрудничество, отмечается в материале.
Об операции рассказал также глава Белого дома Дональд Трамп. Он сообщил 16 мая о совместных действиях США и Нигерии против лидера «ИГ»*
Дональд Трамп также раскрыл подробности о перемирии с Ираном. По его словам, боевые действия прекратились только ради Пакистана. Он выступил посредником в миротворческом процессе.
*- организация признана террористической и запрещена в России.